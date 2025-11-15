В Саратовской области завели дело по факту гибели детей при пожаре

Следователи СК осмотрели место происшествия

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в Саратовской области по факту гибели четырех человек, в том числе двух детей, в результате пожара в частном доме. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели несовершеннолетних в результате пожара в городе Ершове", - говорится в сообщении.

Пожар произошел ночью в частном доме по улице Восточной города Ершова, погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних 4 и 15 лет. Спастись удалось 19-летнему юноше.

Следователи СК осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Дмитрия Костина.