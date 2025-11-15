В Приморье выявили мошенничество с займами против военных

От противоправных действий пострадали 20 человек

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Приморье пресекла деятельность преступной группы, посягавшей на права военнослужащих, в том числе участников СВО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"С 2021 года во Владивостоке двумя компаниями под видом микрофинансовой деятельности осуществлялось хищение денежных средств граждан. Фигуранты действовали по схеме: под предлогом невозможности оформления займов через микрофинансовые организации военнослужащим навязывались кабальные договоры займа с физическими лицами. При этом часть денежных средств заемщикам фактически не передавалась, а процентные ставки существенно превышали разрешенные законом пределы", - говорится в сообщении.

От противоправных действий пострадали 20 человек, ущерб составил около 10 млн рублей. Прокуратура также выявила факт массового вынесения судебных приказов по сомнительным распискам. Один из мировых судей Владивостока систематически выдавал судебные приказы по требованиям, основанным на заведомо кабальных договорах займа без должной правовой оценки их содержания на соответствие закону.

Это позволило преступной группе легитимизировать незаконные взыскания с военных. Сейчас прокуроры проверяют законность актов.

В отношении трех участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Одного из организаторов заключили под стражу на два месяца.