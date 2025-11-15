В Днепропетровске после взрывов повреждены газопровод и предприятия

В ночь на 15 ноября в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Газопровод и предприятия получили повреждения в Днепропетровске на востоке Украины в результаты ночных взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале и.о. главы администрации Днепропетровской области Владислав Гайваненко.

Он не уточнил тип и назначение поврежденных предприятий, однако отметил, что после взрывов в городе возникло сразу несколько пожаров. В местных СМИ расходятся фото и видео, где видны сильные вспышки от пожаров.

В ночь на 15 ноября в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога, в городе прогремело несколько серий взрывов.