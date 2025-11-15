В Забайкалье арестовали подростка за покушение на убийство

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс

ЧИТА, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 15-летнего подростка, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Сегодня Краснокаменский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего жителя Краснокаменска. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове, причинив серьезные травмы.

Инцидент произошел 11 ноября в городе Краснокаменске. Как сообщали ранее в пресс-службе регионального следственного управления СК России, в медицинское учреждение госпитализировали 14-летнего юношу с черепно-мозговой травмой. По данным следствия, в ходе конфликта 15-летний житель Краснокаменска несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове. Его остановили случайные свидетели происходящего, которые вызвали скорую. Следователи задержали и допросили подозреваемого.