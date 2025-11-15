На Урале арестовали мужчину, пытавшегося заехать с оружием в колонию

Ему назначили срок содержания под стражей до 13 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области арестовал водителя грузовика, который пытался проехать с гранатой, оружием и радиостанциями на территорию исправительной колонии в Каменске-Уральском. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов региона.

"Суд избрал Чепалову З. В. меру пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органами предварительного расследования фигурант обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону сообщили, что в ИК-47 на КПП сотрудники досмотровой группы во въезжающем на территорию грузовике в кабине водителя обнаружили автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, пистолет с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны. Грузовик приехал для загрузки изготовленной продукции деревообработки. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника оружие и боеприпасы.