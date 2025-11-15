Начальника ОСБ ГУ ФСИН по Челябинской области арестовали по делу о коррупции

Заведено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей начальнику ОСБ ГУ ФСИН по Челябинской области, полковнику внутренней службы Олегу Мохову. Накануне он был задержан по делу о коррупции сотрудниками управления ФСБ России по региону совместно с коллегами из ГУ СБ ФСИН России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мохову Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 января 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Накануне со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что сотрудники УФСБ совместно с сотрудниками ГУ СБ ФСИН России задержали первого заместителя начальника ГУ ФСИН по Челябинской области, полковника внутренней службы Бульчука; начальника ОСБ ГУ ФСИН по региону, полковника внутренней службы Мохова; главного бухгалтера ведомства, полковника внутренней службы. Задержан был и представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взяток.

По данным силовиков, фигуранты в числе прочего использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).