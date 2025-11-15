По всей Украине объявляли воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области сирены звучали около 15 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Позже практически по всей стране предупреждения были отменены.

Сначала сирены зазвучали в Киеве, а затем в течение одной минуты воздушная тревога распространилась на все регионы Украины. В Киеве и Киевской области сирены проработали порядка 15 минут.

В красной зоне остаются часть Днепропетровской и Харьковской областей.

В новость внесены изменения (11:08 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.