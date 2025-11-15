В Москве 80 человек эвакуировали из здания из-за вспышки жира в вентиляции

По данным сервиса "Яндекс карты", по этому адресу располагается Парк Фудхолл

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Из административного здания на проспекте Вернадского в Москве 80 человек эвакуированы из-за вспышки жира в вентиляции. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В административном здании на проспекте Вернадского, 86В произошла вспышка жировых отложений в вентиляции. Эвакуированы 80 человек", - сказал собеседник агентства.

