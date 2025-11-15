В Пскове в ДТП погиб человек

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 15 ноября. /ТАСС/. В ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове один пассажир погиб и еще двое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла в 08:44 мск. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Citroen. По предварительной информации, увидев ДТП и пытаясь уйти от столкновения, водитель Land Cruiser, который двигался по трассе, наехал на пассажира автомобиля ВАЗ-2107.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два пассажира ВАЗ. "Один пассажир ВАЗ погиб на месте", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.