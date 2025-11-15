С жителя Татарстана взыскали 2 млн рублей, переведенные обманутой пенсионеркой

Заведено уголовное дело по факту мошенничества

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Суд взыскал с 21-летнего жителя Республики Татарстан 2 млн рублей, которые на его счет перевела обманутая мошенниками 74-летняя пенсионерка из Калининградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

"Установлено, что в январе 2025 года телефонные мошенники под предлогом защиты денежных средств на "безопасном счете" похитили у пенсионерки 2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе расследования которого установлено, что деньги переведены на банковский счет 21-летнего жителя Республики Татарстан. По иску прокурора района суд взыскал в пользу заявительницы неосновательное обогащение в размере 2 млн рублей с владельца счета", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.