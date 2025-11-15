В Курской области завели дело по факту гибели четырех человек

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Курские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после проверки по факту гибели четырех молодых людей в гараже в Железногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК.

"В Курске по результатам процессуальной проверки по факту гибели четырех молодых людей в гараже возбуждено уголовное дело. 14 ноября текущего года в Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области поступило сообщение об обнаружении в гараже, расположенном на территории одного из гаражно-строительных кооперативов Железногорска, тел четырех молодых людей. По результатам проводимой процессуальной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

14 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что тела двух юношей и двух девушек в возрасте от 22 до 27 лет найдены в гаражном кооперативе Железногорска. Предварительно, они отравились угарным газом.