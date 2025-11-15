Адвокат Вардеванян: арест бизнесмена Карапетяна больше не может быть продлен

Арам Вардеванян еще раз указал на наличие политического компонента в этом уголовном деле

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Арест российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которому инкриминируются призыв к свержению власти и преступление экономического характера, больше не может продлеваться. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

"Кассационный суд своим решением от 13 ноября уже представил такую позицию, которая обязательна как для следователей, так для прокуроров и судов. А согласно этому решению, арест более не может быть продлен", - сказал адвокат.

Представитель защиты Карапетяна напомнил, что 13 ноября Следственный комитет Армении ходатайствовал о продлении ареста российскому бизнесмену еще на два месяца "с целью завершения следственных мероприятий".

Адвокат еще раз указал на наличие политического компонента в этом уголовном деле.

Ранее Вардеванян сообщил, что 17 ноября армянский суд рассмотрит ходатайство следователей о продлении меры пресечения Карапетяну.

Срок нахождения Карапетяна под стражей истекает 18 ноября.

Кассационный суд решением от 13 ноября оставил без изменения вердикт Антикоррупционного суда от 16 октября о мере пресечения бизнесмену. Тогда Антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей Карапетяна на один месяц, зафиксировав отсутствие обоснованных подозрений по экономическим обвинениям. Сторона защиты подала апелляцию на вердикт суда, ожидая немедленной отмены ареста и фиксации отсутствия обоснованных подозрений по эпизоду "призыва". Сторона обвинения же потребовала зафиксировать обоснованное подозрение по экономическим обвинениям и вместо фактического срока содержания под стражей в один месяц установить срок в два месяца. В тот же день, 13 ноября, в Следственном комитете сообщили ТАСС о подаче ходатайства на продление ареста Карапетяна.

Дело Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и впоследствии продлевал арест. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

13 октябрей пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила ТАСС, что Карапетяну было предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. Если вина его будет доказана, то по этой статье ему может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.