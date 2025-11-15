AFP: от ударов ВС Колумбии близ границы с Венесуэлой погибли девять человек

Информация о принадлежности погибших к какой-либо группировке не приводится

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Армия Колумбии провела бомбардировку в департаменте Араука на границе с Венесуэлой, в результате которой погибли девять человек. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Минобороны Колумбии.

Информация о принадлежности погибших к какой-либо группировке, об использовавшихся для обстрелов вооружениях, а также о конкретных целях не приводится.

По информации AFP, 11 ноября ВС Колумбии провели бомбардировки в районе реки Амазонки, при которых погибли 19 членов "Революционных вооруженных сил Колумбии". Дополнительной информации не приводится. Отмечается, что число жертв этой операции стало самым большим с момента прихода к власти президента страны Густаво Петро.