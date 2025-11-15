"Общественное. Новости": в Хмельницком два льва сбежали из вольера
Редакция сайта ТАСС
12:37
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Из реабилитационного центра для диких животных в городе Хмельницкий на западе Украины сбежали два льва. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".
"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате выбежали два льва", - сообщил изданию директор центра Сергей Палехин.
Отмечается, что одно животное уже обнаружили, ведутся поиски другого.