"Общественное. Новости": в Хмельницком два льва сбежали из вольера

Неизвестные ночью сломали замки на дверях клетки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Из реабилитационного центра для диких животных в городе Хмельницкий на западе Украины сбежали два льва. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате выбежали два льва", - сообщил изданию директор центра Сергей Палехин.

Отмечается, что одно животное уже обнаружили, ведутся поиски другого.