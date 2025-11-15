В селе Удмуртии при пожаре погибли три человека

Среди них был ребенок

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире двухэтажного дома в селе Уральский в Сарапуле Удмуртской Республики, погибли мать с дочкой и мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Мать с дочкой и мужчина погибли", - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, погибшей девочке было 10 лет. По факту смерти трех человек возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, в ближайшее время следователи назначат несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую для определения причины возгорания.