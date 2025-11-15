В Балаково частично обрушился пятиквартирный жилой дом

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Пятиквартирный жилой дом 1917-го года постройки частично обрушился в Балаково Саратовской области, никто не пострадал. Об этом сообщается в группе администрации района во "ВКонтакте".

"На Коммунистической произошло обрушение части дома. По поручению главы Балаковского района Сергея Барулина на место оперативно выехали заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов и руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов. Они организовали работы по оценке ситуации и обеспечению безопасности жильцов. Никто из жителей не пострадал. Дом, возведенный в 1917-м году, пятиквартирный", - уточнили в администрации.

Специалисты приступили к обследованию здания и разработке плана дальнейших действий. В группе ведомства опубликованы фотографии с места происшествия, на них видно, что на тротуар обрушился кирпичный карниз.