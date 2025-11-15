В Челябинске после аварии с автобусом госпитализировали 12 человек

Из них один ребенок

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Медицинская помощь потребовалась в Челябинске 12 пострадавшим, включая одного ребенка, которые ехали в автобусе "Лиаз", налетевшем на опору моста. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

"На месте ДТП с автобусом сегодня работали восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим незамедлительно оказана медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции города сообщали о семи пострадавших. По предварительным данным Госавтоинспекции, автобус "Лиаз" (маршрут №123) наехал на препятствие, а после этого и на опору моста на улице Рождественского.