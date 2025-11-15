В Бутурлиновском районе Воронежской области объявляли угрозу удара БПЛА

Работали системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена на территории Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор региона Александр Гусев.

"Бутурлиновской район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.

Позднее губернатор региона в своем Telegram-канале сообщил об отмене угрозы.

Гусев напомнил, что на территории Воронежа сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

В новость внесены изменения (19:22 мск) - добавлена информация об отмене угрозы непосредственного удара БПЛА.