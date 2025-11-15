В Бутурлиновском районе Воронежской области объявляли угрозу удара БПЛА
15:01
ВОРОНЕЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена на территории Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор региона Александр Гусев.
"Бутурлиновской район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.
Позднее губернатор региона в своем Telegram-канале сообщил об отмене угрозы.
Гусев напомнил, что на территории Воронежа сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
В новость внесены изменения (19:22 мск) - добавлена информация об отмене угрозы непосредственного удара БПЛА.