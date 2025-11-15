Задержанного в России по делу о стрельбе в Сухуме передали Абхазии

Мужчину задержали в Адлере

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 15 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы РФ передали Абхазии задержанного по делу о стрельбе в Сухуме 11 ноября гражданина республики. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Абхазии.

Ранее Генпрокуратура сообщала о задержании по подозрению в причастности к преступлению ряда граждан республики, в том числе одного - в Адлере.

"В рамках межведомственного сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации и Республики Абхазия 15 ноября была осуществлена процедура передачи подозреваемого лица в подготовке и организации убийства гражданина Абхазии, имевшее место 11 ноября в Сухуме", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный доставлен в здание СГБ, в настоящее время "в отношении причастных к совершению убийства лиц проводятся необходимые следственные мероприятия".

В результате стрельбы 11 ноября в сторону участников траурной процессии в районе "Вием" в Сухуме пострадали пятеро жителей Абхазии. Все они были доставлены в республиканскую больницу, троим сделали операцию, один из них 13 ноября от полученных ран умер. Состояние одного в настоящее время остается крайне тяжелым, жизни троих ничего не угрожает.

Ранее независимый телеканал "Абаза-ТВ" сообщил, что, по неофициальной информации, целью стрелявшего был криминальный авторитет Рауль Барцба, но в официальных сводках он не фигурирует, его нет и среди пострадавших.