В Киеве объявляли воздушную тревогу

В красной зоне находятся Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в городе 28 минут. Предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать и в Киевской области.

В красной зоне по-прежнему находятся Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В новость внесены изменения (18:48 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.