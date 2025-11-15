В Краснодаре госпитализировали ребенка после инцидента с ракетницей в школе

Полиция проводит проверку

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Ученик восьмого класса получил травму и госпитализирован после инцидента с выстрелом из пускового устройства ПУ-3, которое он купил и принес в школу в Краснодаре. Полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба управления МВД России по Краснодару.

"Установлено, что ученик восьмого класса приобрел на маркетплейсе пусковое устройство и принес его для демонстрации в школу. Подросток передал устройство однокласснику, который по неосторожности произвел выстрел сигнальным патроном. От испуга мальчик упал и ударился лицом о шкаф. В результате инцидента 14-летний подросток госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе. Органами прокуратуры края организована проверка исполнения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей.