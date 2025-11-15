В Псковской области арестовали четырех бывших студентов из Индии

Их подозревают в хищении продуктов из магазина

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал четырех граждан Индии, отчисленных из Псковского государственного университета, за хищения продуктов из магазина, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Псковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех граждан Индии, ранее обучавшихся и отчисленных из Псковского государственного университета. Органом предварительного следствия каждому из обвиняемых инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п."а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Иностранные граждане подозреваются в том, что, не имея достаточных средств на банковской карте, на кассе самообслуживания отсканировали и оплатили только часть товаров", - сказано в сообщении.

В суде добавили, что иностранных граждан арестовали с учетом ранее совершенных мелких хищений, а также отсутствия у них постоянного места пребывания из-за отчисления из вуза.