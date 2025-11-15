ТАСС: мобилизованного в ВСУ нашли мертвым после побега из учебного центра

Тело было найдено только спустя месяц после пропажи, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Украинец был найден мертвым и раздетым спустя месяц после побега из учебного центра ВСУ. Это очередной случай гибели мобилизованного украинца при странных обстоятельствах, сообщили в российских силовых структурах.

"В учебных центрах ВСУ продолжают гибнуть мобилизованные при странных обстоятельствах. Труп раздетого мобилизованного Народого Игоря Сергеевича найден недалеко от учебного центра. Об этом в своих соцсетях написала сестра погибшего Ирина", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что тело было найдено только спустя месяц после пропажи.

Так, он отметил, что первоначальной версией была эпилепсия, из-за которой Народой решил сбежать. Тем не менее его сестра всячески отрицала проблемы со здоровьем у брата.

По словам представителя российских силовиков, когда мобилизованный был найден мертвым, командование части выдвинуло вторую версию произошедшего - побег из грузовика во время перевозки в другой учебный центр.

"На вопросы "Почему так вышло?", командир ответил, что "перепутал". Официальная версия следственных органов звучит еще прозаичнее - "замерз". Примечательно, что обувь погибшего была найдена в трех километрах от места смерти", - проинформировал собеседник агентства.

Он добавил, что родственники мобилизованного утверждают, что Игоря попросту убили, а его труп был выброшен за территорию учебного центра вместе с вещами.