В Тверской области во время пожара погибли два человека

Причина и детали произошедшего устанавливаются

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники пожарной спасательной части ГУ МЧС по Тверской области обнаружили тела двух человек во время тушения жилого дома в поселке Соблаго Пеновского муниципального округа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Во время тушения жилого дома в поселке Соблаго Пеновского МО сотрудниками 45 ПСЧ обнаружены тела двух человек. Причину и все детали произошедшего устанавливают дознаватели МЧС Тверской области во взаимодействии с представителями СУ СК РФ по Тверской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК по региону организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двух людей, тела которых обнаружены сотрудниками МЧС России при тушении пожара в частном доме. "Для определения причин смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования", - добавили в пресс-службе регионального следкома.

Также на месте происшествия работает и. о. районного прокурора. Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения находятся на контроле надзорного органа, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Тверской области.