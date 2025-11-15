Угроза взрыва в здании французского телеканала BFMTV оказалась ложной

Полицейские кинологи проверили все здание и его окрестности

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Французский телеканал BFMTV возобновил нормальное вещание после более чем двухчасового перерыва из-за поступившей угрозы взрыва в здании, где расположена его студия. Об этом сообщили в эфире телеканала.

"В квартале восстановилась обычная жизнь, возобновилось дорожное движение у здания. Обычно о таких вещах рассказываем мы, но на сей раз это случилось именно с BFMTV, я за свои 10 лет работы здесь первый раз с таким сталкиваюсь", - заявил корреспондент телеканала Игор Саири.

Уточняется, что эвакуация в здании была объявлена в 15:20 по местному времени (17:20 мск), после того как в местный отдел полиции поступило анонимное сообщение с угрозами и обвинением телеканала в пропаганде и полицейские прибыли в здание для проверки. Угроза была воспринята серьезно, учитывая годовщину терактов 13 ноября 2015 года и действующий уровень террористической опасности. В результате трансляция передач была приостановлена на всех каналах медиагруппы RMC BFM.

Вернуться к работе сотрудникам телеканала разрешили только в 17:35 (19:35 мск), когда полицейские кинологи проверили все здание и его окрестности, не обнаружив опасных предметов. Телеканал в своем репортаже отмечает, что во Франции за ложное сообщение о бомбе, распространенное взрослым или несовершеннолетним, полагается штраф до €30 тыс. и лишение свободы сроком до двух лет.