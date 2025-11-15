В Британии в пойму Чаруэлл сбросили сотни тонн мусора

Оценочная стоимость очистки превышает весь годовой бюджет местного районного совета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Неизвестные сбросили сотни тонн мусора в пойму реки Чаруэлл на юге Англии, которую воспел писатель Джон Рональд Руэл Толкин (1892-1973) в романе "Властелин колец". Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на депутата Палаты общин (нижней палаты британского парламента) Калума Миллера.

"Оценочная стоимость очистки превышает весь годовой бюджет местного районного совета. Преступники сбросили гору незаконных отходов весом в сотни тонн в моем избирательном округе в пойму реки Чаруэлл", - сказал парламентарий, представляющий партию "Либеральные демократы".

По информации благотворительной организации Friends of the Thames ("Друзья Темзы"), свалка в пойме Чаруэлла - левого притока реки Темза - появилась около месяца назад в результате действий организованной преступной группы. "Это экологическая катастрофа, которая разворачивается на наших глазах, - заявила исполнительный директор организации Лора Рейнеке. - С каждым днем увеличивается риск попадания токсичных стоков в речную систему, что приведет к отравлению представителей животного мира и будет угрожать здоровью всего водосборного бассейна. Агентство по охране окружающей среды должно действовать сейчас же, а не ждать месяцы или годы, как это обычно бывает".

С этой точкой зрения согласилась научный сотрудник Оксфордского университета Аня Глейзер. "Как эколог, гребец и просто как мать ребенка, которому нравится плескаться в воде и ловить водных беспозвоночных, я должна подчеркнуть, что это преступление имеет далеко идущие последствия", - сказала она.

The Guardian указала, что Агентство по охране окружающей среды Великобритании добилось судебного запрета на закрытие общественного доступа к этой пойме как минимум в течение полугода. Отмечается, что специалисты ведомства ведут расследование, чтобы выяснить, кто сбросил отходы в этом районе.

Чаруэлл протекает по территории графств Нортгемптоншир и Оксфордшир. По мнению литературоведа Тома Шиппи, который считается одним из наиболее авторитетных исследователей творчества Толкина, при описании реки Уитиуиндл в саге "Властелин колец" автор, живший в Оксфорде, взял за образец именно реку Чаруэлл, вдоль берега которой любил прогуливаться.