На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

В населенных пунктах ощущался один из них

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали восемь сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой до 5,0. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.

На текущий момент в регионе зафиксировали активность пяти вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.