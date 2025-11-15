ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияЗемлетрясение на Камчатке

На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

В населенных пунктах ощущался один из них
Редакция сайта ТАСС
21:33

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали восемь сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой до 5,0. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.

На текущий момент в регионе зафиксировали активность пяти вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. 

РоссияКамчатский край