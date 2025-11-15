Жилые дома в районах Волгограда подверглись атаке БПЛА

Три человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Жилые дома в районах Волгограда подверглись атаке украинских БПЛА. Три человека пострадали, угрозы для их жизни нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2А. К сожалению, есть трое пострадавших - медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале администрация Волгоградской области.

В оперштабе региона напомнили об ответственности за распространение информации о последствиях применения БПЛА, а также сведений, позволяющих обнаруживать системы и средства противодействия БПЛА.