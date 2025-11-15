В многоквартирном доме Волгограда произошел пожар из-за атаки БПЛА
21:58
обновлено 22:21
ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар возник в многоквартирном доме по улице Кропоткина в Волгограде в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению очага возгорания в доме по адресу Кропоткина, 1", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале администрации региона.
Специалисты оперативных служб и муниципальных образований уточнят объем повреждений, добавил он. В оперштабе региона напомнили, что при обнаружении обломков или непонятных предметов к ним нельзя подходить близко, необходимо сразу обратиться в службу 112.