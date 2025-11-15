Два судна открепились от причала у берегов Териберки из-за шторма

Одно из них подтоплено

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Два судна без пассажиров открепились от причала у берегов Териберки в Мурманской области из-за шторма и непогоды, которая бушевала в регионе. Одно из судов подтоплено, местонахождение другого неизвестно, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, в районе Териберки в губе Лодейной два маломерных судна "Сарган" и "Надежда" без пассажиров в условиях сильного шторма открепились от причала. Одно из них подтоплено, местонахождение второго устанавливается", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что собственники начнут поднимать суда только после улучшения погоды. Организована проверка.

Сильная метель, снегопад и штормовой ветер с порывами до 29 м/с наблюдаются в регионе. Из-за непогоды частично закрыты участки дорог. Закрывался аэропорт Мурманска, 4 авиарейса ушли на запасные аэродромы, еще 13 были задержаны.