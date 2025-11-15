ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Волгограде жилые дома получили повреждения из-за атаки ВСУ

Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших
15 ноября, 23:22
ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Фасады и остекление многоквартирных домов в Волгограде, а также прилегающая территория получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины при помощи БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Волгоградской области.

"Сегодня в Дзержинском и Тракторозаводском районах города Волгограда в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов, прилегающая территория", - говорится в сообщении.

Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщал, что Волгоград подвергся атаке ВСУ. Ранения получили три человека, угрозы для их жизней нет. 

