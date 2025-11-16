В Воронеже и пяти муниципалитетах отменили угрозу удара БПЛА

При этом опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Непосредственную угрозу удара БПЛА отменили в Воронеже и пяти муниципалитетах региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском, Бутурлиновском, Россошанском, Острогожском районах", - проинформировал он.

Глава региона отметил, что опасность атаки беспилотников на территории области сохраняется.