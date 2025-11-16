В Томске при пожаре в многоэтажном доме пострадали три человека

Причина возгорания устанавливается

ТОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоэтажном доме в Томске, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Ночью в многоэтажке произошел пожар. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей МЧС России из задымленного дома спасены 29 жильцов, в том числе 9 детей. К сожалению, пострадали трое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 90 кв. м. В тушении принимали участие 69 человек и 19 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.