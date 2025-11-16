В Воронежской области при атаке БПЛА поврежден частный дом

Никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Частный дом и инфраструктурный объект повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"В одном районе при падении подавленного БПЛА повреждены фасад частного дома и забор. В другом обломками БПЛА был поврежден инфраструктурный объект, возникло возгорание, которое было оперативно потушено", - написал он.

Пострадавших, по словам губернатора, нет. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах и одном городском округе региона было обнаружено, уничтожено и подавлено шесть беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал глава региона.