В Волгограде женщину госпитализировали после атаки БПЛА

У нее диагностировали осколочные ранения и перелом плеча

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. После атаки БПЛА, в результате которой пострадали три человека, одну женщину с осколочными ранениями и переломом плеча госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в администрации Волгоградской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Госпитализирована одна женщина 1954 года рождения, перелом плеча, ранения осколками стекла. Двое от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 16 ноября Волгоград подвергся атаке БПЛА, в результате были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория. Пострадали три человека в жилых районах, в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Для жителей подготовили пункты временного размещения в школе №51 и лицее №7.