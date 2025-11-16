В Кузбассе мошенники пытались обмануть 99-летнего ветерана

Неизвестные, используя мессенджер и выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, хотели склонить мужчину к снятию крупной суммы денежных средств

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 16 ноября. /ТАСС/. Мошенники через мессенджер пытались обмануть 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в Следственном комитете РФ.

"В СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу поступило обращение от 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Михайловича Терехова, с которым офицеры ведомства на протяжении длительного времени поддерживают дружеские отношения. Он сообщил, что неизвестные лица, используя мессенджер и выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, пытались склонить его к снятию крупной суммы денежных средств с банковских счетов пенсионера. В качестве предлога злоумышленниками инсценировалось проведение так называемой оперативной проверки", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили название мессенджера. После проведенной проверки средство связи было изучено и заблокировано, что позволило предотвратить причинение материального ущерба ветерану. Материалы направлены в органы ГУ МВД РФ по Кемеровской области для принятия мер процессуального реагирования и установления причастных лиц.

"Подобные преступления, особенно в отношении лиц, переживших войну, не имеют оправдания. Наш долг - пресекать их на стадии приготовления или покушения", - добавил исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Павел Курочкин.