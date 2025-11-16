В Волжском два дома получили повреждения из-за ночной атаки БПЛА

В одном из зданий выбиты оконные стекла

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. В СНТ в Волжском Волгоградской области два частных дома повреждены в результате ночной атаки БПЛА. Об этом сообщили в администрации города.

"В результате дополнительного обследования территории после падения обломков зафиксировано повреждение двух частных домовладений в СНТ "Цветущий сад". В одном из зданий выбиты оконные стекла", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В ночь на 16 ноября Волгоград подвергся атаке БПЛА, в результате были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория. Пострадали три человека в жилых районах, одна женщина была госпитализирована, в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Для жителей подготовили пункты временного размещения в школе №51 и лицее №7.