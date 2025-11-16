ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

В поселке Борисовка пострадала женщина

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Женщина пострадала в поселке Борисовка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В Борисовском округе в поселке Борисовка дрон ударил по коммерческому объекту. Женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой для обследования доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в результате детонации на территории загорелись навес, оборудование и автомобиль, также получили повреждения еще две машины.

В селе Отрадное Белгородского округа дрон сдетонировал рядом с частным домом - повреждены кровля и остекление. В поселке Октябрьский от удара FPV-дрона в одной квартире многоквартирного дома выбиты окна, осколками посечены два автомобиля, в селе Черемошное при детонации FPV-дрона повреждена линия электропередачи.

В Валуйском округе в селе Долгое в результате атаки дрона повреждены кровля и фасад помещения предприятия. В хуторе Леоновка частный дом подвергся атаке FPV-дрона - пробита кровля, выбиты окна и посечен фасад.