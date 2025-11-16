В Малайзии двухлетнего россиянина госпитализировали после ожога медузы

Пострадавший находится в отделении интенсивной терапии

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Двухлетний россиянин госпитализирован на острове Лангкави в Малайзии после ожога опасной для человека кубомедузы. Об этом сообщила газета New Straits Times со ссылкой на местную спасательную службу.

По ее информации, ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии, где врачи провели реанимационные действия. Для оказания помощи была организована доставка противоядия из соседнего штата. Пострадавший находится в отделении интенсивной терапии.

После инцидента спасательная служба острова Лангкави усилила контроль за ситуацией на пляжах и предупредила туристов о необходимости соблюдать меры безопасности при купании.

Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах. Эти ядовитые существа часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании.