Над Брянской областью уничтожили еще пять беспилотников

Никто не пострадал
15:10
БРЯНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее губернатор сообщал, что над территорией региона обнаружены и уничтожены три украинских БПЛА. 

