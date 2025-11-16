В Индии задержали еще одного организатора взрыва в Нью-Дели

Автомобиль Hyundai i20, использованный при нападении, был зарегистрирован на него

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Национальное бюро расследований Индии (NIA) задержало еще одного из организаторов теракта у исторической крепости Красный Форт в Нью-Дели. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Задержанный по имени Амир Рашид Али проживал в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Автомобиль Hyundai i20, использованный при нападении, был зарегистрирован на него. По данным NIA, Али прибыл в Нью-Дели, чтобы организовать приобретение автомобиля. Его арест считается крупным успехом для бюро расследований, поскольку подтверждает наличие скоординированного заговора при подготовке теракта, указывает газета.

Ранее по делу о взрыве были задержаны три человека, в том числе два сотрудника университета в штате Харьяна.

NIA сообщило, что продолжает анализ информации, собранной на месте взрыва, чтобы выявить полный состав преступной группы и все обстоятельства подготовки атаки.

В индийской столице и соседних регионах по-прежнему действуют усиленные меры безопасности, особенно на массовых мероприятиях и в оживленных общественных местах.

10 ноября вечером в индийской столице у Красного форта взорвался автомобиль. В результате, по последним данным, погибли 13 человек, более 20 были ранены. Расследование теракта передано в ведение NIA. Правительство Индии признало данный взрыв терактом.