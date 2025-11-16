При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя

В Грайвороне при атаке дрона посечены осколками два автомобиля

БЕЛГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил осколочные ранения при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мирный житель пострадал в результате атаки дрона на коммерческий объект в поселке Борисовка, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину, получившего слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра, доставили в Борисовскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Борисовскую ЦРБ обратился еще один пострадавший в результате удара дрона по коммерческому объекту в поселке Борисовка Борисовского округа, у мужчины диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях.

В городе Грайворон при атаке дрона посечены осколками два легковых автомобиля. В поселке Борисовка от детонации дрона повреждены фасад и остекление административного здания. Село Графовка Шебекинского округа подверглось обстрелу и атаке дрона. "Повреждены фасады и остекление в трех социальных объектах и восьми многоквартирных домах. Кроме того, в 33 частных домах и четырех надворных постройках выбиты окна, повреждены кровли и заборы", - сообщили в оперштабе.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия - повреждены гараж и два транспортных средства.