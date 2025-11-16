Поезда следуют штатно после возгорания в подмосковной электричке

Никто не пострадал

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Движение поездов осуществляется в штатном режиме после ликвидации возгорания в подмосковной электричке. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 19:18 мск на перегоне Авсюнино - Шатура казанского направления МЖД произошло возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда №6840 Москва Казанская - Черусти. Пассажиры были высажены на остановочном пункте Заполицы для продолжения маршрута <...>. В связи с произошедшим в пути был задержан поезд дальнего следования №26 Москва - Ижевск, два электропоезда проследовали по сокращенному маршруту от/до станции Куровская. В настоящее время движение на перегоне Авсюнино - Шатура осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в вагоне электропоезда в подмосковном Орехово-Зуево. Пострадавших нет. В 20:37 мск возгорание было ликвидировано.