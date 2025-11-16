На западе Украины мужчина взорвал гранату, когда его остановил дорожный патруль

По информации полиции, мужчина нарушил ПДД

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля на западе Украины подорвал гранату, когда его остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила полиция Львовской области.

"В городе Рудки Самборского района Львовской области полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил ПДД. Водитель - 37-летний житель одного из сел района - во время общения с полицейскими возле машины достал гранату и взорвал ее", - говорится в сообщении полиции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В результате взрыва пострадал сам водитель, он госпитализирован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и по статье о незаконном обороте оружия.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.