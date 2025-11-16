У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение

По данным исследователей, его магнитуда составила 4,7

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали подземный толчок у Курильских островов в Сахалинской области. Сейсмособытие могло ощущаться жителями Северо-Курильска, сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Эпицентр - 75 км восточнее города Северо-Курильск. <…> Могли ощутить в Северо-Курильске до 3 баллов", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, магнитуда землетрясения составила 4,7. Оно произошло на глубине 29 км.