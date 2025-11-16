Пострадавшего от схода лавины на Камчатке геолога перевели из реанимации

Его жизни ничего не угрожает, отметили в краевом Минздраве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Состояние геолога, который пострадал от схода лавины на Камчатке 8 ноября и почти сутки провел под снегом, улучшилось, он переведен из реанимации, сообщает краевой Минздрав.

"Геолог, пострадавший от схода лавины 8 ноября, переведен из реанимации. Его жизни ничего не угрожает, пациент получает симптоматическое лечение", - сообщает профильное министерство.

8 ноября в районе Агинского золоторудного месторождения на Камчатке на балок с двумя рабочими сошла лавина. Один человек погиб, второго обнаружили спасатели спустя почти сутки после ЧП.