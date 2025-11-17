В Эквадоре в ДТП с участием автобуса погибли 12 человек

Еще 10 человек получили травмы

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в центральной части Эквадора. Об этом сообщил департамент управления рисками страны.

"В округе Симиатуг перевернулось транспортное средство, в результате чего, по предварительным данным, погибли 12 человек, 10 пострадали", - говорится в сообщении на странице ведомства в X.

По данным газеты Expreso, автобус вылетел с дороги и скатился в глубокий овраг. Причины происшествия пока не установлены. Указывается, что в момент ДТП шел дождь.