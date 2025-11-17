В Южной Корее произошло ДТП с участием 13 автомобилей

Погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в Республике Корея в результате ДТП с участием 13 автомобилей, еще четыре человека числятся пострадавшими. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел утром около 03:15 по местному времени на мосту на скоростном шоссе на юго-востоке страны рядом с городом Ёнхчон. Грузовой автомобиль с цистерной для топлива столкнулся с другим грузовиком, шедшим впереди него и перевозившим металлические балки. Авария приобрела цепной характер: с автоцистерной столкнулся еще один грузовой автомобиль массой 14 тонн, а вслед за ним еще семь транспортных средств, включая автобус. В автобусе было 20 человек, они не пострадали.

От удара металлические балки упали через ограждение на полосу для встречного движения. Из-за этого в ДТП попали еще три автомобиля. В числе погибших оказался водитель легкового автомобиля, двигавшегося по полосе для встречного движения. Второй умерший находился за рулем небольшого грузовика, который был среди тех семи машин.

Из-за столкновения вспыхнул пожар, в котором сгорели три автомобиля, включая автоцистерну. Огонь потушили примерно через 2 часа 30 минут. Перевозившийся на одном из автомобилей мазут разлился до ближайшего водоема и рисового поля.