Во Владивостоке арестовали мужчину, распылившего перцовку на полицейского

Возбуждено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Суд в Приморском крае заключил под стражу 36-летнего местного жителя, который пытался скрыться с места ДТП, а во время задержания выстрелил в сотрудника полиции перцовой жидкостью из аэрозольного пистолета и ударил ногой в спину. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

"По версии следствия, в утреннее время 14 ноября 2025 года 36-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Honda Fit на улице Ивановской во Владивостоке, совершил столкновение с припаркованным транспортным средством. После ДТП водитель попытался скрыться с места происшествия. В ходе пресечения противоправных действий фигурант произвел из аэрозольного пистолета два выстрела перцовой жидкостью в лицо сотрудника правоохранительных органов и ударил его ногой в спину. С учетом позиции прокурора суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - указано в сообщении.

Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Расследование находится на контроле у прокуратуры.