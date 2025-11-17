В Южно-Сахалинске потушили пожар в здании бывшей школы

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в здании бывшей школы в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Пожар полностью потушен", - проинформировали в МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Александра Матросова поступило накануне поздно вечером. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожар локализовали в 01:34 (17:34 мск 16 ноября), открытое горение ликвидировали в 07:20 (23:20 мск 16 ноября), затем велась проливка перекрытий и конструкций.

В ликвидации последствий пожара было задействовано в общей сложности 23 сотрудника, 5 автоцистерн.